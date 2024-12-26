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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hanuka Bayramı'nı sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kutladı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı'nı kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilik inancına sahip vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik etti.

Erdoğan'ın tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Musevi vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine esenlikler diliyorum." ifadesini kullandı.

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