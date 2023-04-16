Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığını yine biz çözeriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen 897 afet konutu temel atma ve 659 konut ile 61 dükkanın anahtar teslim törenlerine katıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölenleri geri getirmenin mümkün olmadığını ama afetlerin yaralarını sarmanın, kayıpları telafi etmenin, boyunlarının borcu olduğunu belirten Erdoğan, depremin ardından başlattıkları çalışmalarla şimdiden kalıcı konutların inşaatlarının yükselmeye başladığını söyledi.

Erdoğan, 319 bini bir yıl içinde teslim edilecek şekilde 650 bin yeni konut yapıp, deprem bölgelerini ayağa kaldıracaklarını ifade ederek, "Hatta bayramda, inşası tamamlanan ilk köy evlerimizin hak sahiplerine teslimini gerçekleştireceğiz. Dünyada bu çaplı bir felaketin üzerinden sadece 2,5 ay geçtikten sonra vatandaşlarını yuvalarına kavuşturmaya başlayabilecek başka bir devlet yok. Başka bir yönetim de yok." diye konuştu.

"Ötekiler, sadece sıkıntıları biliyor. Biz ise hem sıkıntıları hem çözüm yollarını biliyoruz. Ötekiler sadece gözünü iktidarın nimetlerine dikmiş, biz ise iktidarın, ülkenin ve milletin hayrı için nasıl kullanılacağını biliyoruz." diyen Erdoğan, Şanlıurfa Havalimanı'nı, havalimanı yollarını, Harran Üniversitesini kendilerinin yaptığını hatırlattı.

Erdoğan, bu hizmetleri bundan sonra da yapacaklarının altını çizerek, şunları kaydetti: "Ötekiler sadece konuşmayı bilir, biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz. Depremde yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı söyledik. Hayat pahalılığı başta olmak üzere, ekonomik sıkıntıları yine biz çözeceğiz. Milli gelirimizi nasıl 21 yılda 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkardıysak her bir insanımızı hayal ettiği refah seviyesine ulaştırmak da bize nasip olacaktır. Biz yaparız, bunların yapacağı hiçbir şey yok. Salgınından savaşına kadar, dünyada yaşanan krizleri sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye, küresel krizleri sadece başarıyla göğüslemekte kalmıyor, fırsata dönüştürecek programlar da uyguluyor."

Erdoğan'ın konuşmasında satır başları özetle şöyle:

Depremde yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırırken, sadece konut yapmakla da kalmıyoruz. Okuluyla, hastanesiyle, altyapısıyla, parkıyla, iş yerleriyle adeta yeni şehirler inşa ediyoruz.

Bu ülkenin, geçtiğimiz 21 yıldaki tüm meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü sıkıntılarının çözüm adresi Allah'ın izniyle yine biziz.

Daha kendi aralarındaki fay hatlarıyla baş edemeyip kafa, göz birbirine girenlerin, 14 milyon insanın hayatını etkileyen bir felaketin üstesinden gelmesi mümkün değil.

Ülkemizde hiçbir eserleri, hiçbir hizmetleri, hiçbir hayırlı işleri olmadığı halde en yüksek perdeden bağıran bir kesim var. Üstelik bir kısmı yalan bir kısmı yanlış bir kısmı da düpedüz iftira olan söylemlerini, hakikatler her seferinde yüzlerine vurulduğu halde tekrarlamaktan vazgeçmiyorlar.

Bunların karşısına lafla değil, eser ve hizmetlerimizle çıkıyoruz.

Tespitlere göre Şanlıurfamızda 12 bin 728 binadaki 22 bin 464 bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. Bölge genelinde ise bu rakamlar 311 bin binadaki 872 bin bölüme ulaşıyor.