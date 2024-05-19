Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helikopter kazası bizleri derinden üzmüştür

Cumhurbaşkanı Erdoğan X Sosyal Medya Plotformu üzerinden şunları ifade etti:

"İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir

an önce iyi haberler almayı umuyorum."