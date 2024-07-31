Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniye’nin eşi ve çocukları ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ailesine başsağlığı diledi
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin eşi ve çocuklarına başsağlığı dileyerek duyduğu derin üzüntüyü iletti.
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