  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniye’nin eşi ve çocukları ile telefonda görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniye’nin eşi ve çocukları ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniye’nin eşi ve çocukları ile telefonda görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran’da gerçekleştirilen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin eşi ve çocukları ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ailesine başsağlığı diledi

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Haniye'nin eşi ve çocuklarına başsağlığı dileyerek duyduğu derin üzüntüyü iletti.

UEFA açıkladı: Yeni lig formatının kura prosedürleri belli olduUEFA açıkladı: Yeni lig formatının kura prosedürleri belli olduSpor

 

RTÜK, dijital platformlara en üst sınırdan ceza yağdırdıRTÜK, dijital platformlara en üst sınırdan ceza yağdırdıGündem

 

Gündem
Diyarbakır'da turizm polisi göreve başladı: 5 dil konuşuyorlar
Diyarbakır'da turizm polisi göreve başladı: 5 dil konuşuyorlar
Haniye suikastının ardından Gazze'deki savaşın yayılması endişesi: Ankara temkinli
Gazze'deki savaşın yayılması endişesi: Ankara temkinli
İstanbul'da 'intikam eylemi' hazırlığındaki DHKP/C üyesi yakalandı
İstanbul'da 'intikam eylemi' hazırlığındaki DHKP/C üyesi yakalandı
Ankara’da hareketli saatler, Abbas 15 Ağustos’ta geliyor, Meclis olağanüstü toplanacak
Abbas 15 Ağustos’ta geliyor, Meclis olağanüstü toplanacak
RTÜK, dijital platformlara en üst sınırdan ceza yağdırdı
RTÜK, dijital platformlara en üst sınırdan ceza yağdırdı
Manisa'da OSB'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı
Manisa'da OSB'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı