Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek Oturumu'na katıldı

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde "Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi Johannesburg Expo Center'da devam ediyor.

Zirve kapsamında yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci ve son gününde, "Herkes İçin Adil ve Makul bir Gelecek: Kritik Mineraller, İnsana Yaraşır İş, Yapay Zeka" başlıklı oturuma katıldı.

Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen oturumda, katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün zirve marjında "Kimseyi Geride Bırakmadan Kapsayıcı ve Sürdürülebilir İktisadi Büyüme: Ekonomilerin inşası, Ticaretin Rolü, Kalkınmanın Finansmanı ve Borç Yükü" ile "Dirençli Bir Dünya-G20'nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri" oturumlarına katılmış ve ikili görüşmeler gerçekleştirmişti.