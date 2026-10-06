Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesi ile görüştü.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.