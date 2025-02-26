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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hocalı Katliamı'nın acısını hiçbir zaman unutmayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, "Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hocalı Katliamı'nın acısını hiçbir zaman unutmayacağız"
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandığı mesajında şunları aktardı:

"Acısını hiçbir zaman unutmayacağımız, hüznünü hep içimizde taşıyacağımız Hocalı Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yâd ediyorum. İyi ve kötü günde yekvücut olduğumuz kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum".

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