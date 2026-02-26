Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hocalı'daki insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, katliamda hayatını kaybeden Azerbaycan Türklerini rahmetle yâd ederek, Azerbaycan halkına taziyelerini sundu.

Mesajında, Hocalı'da yaşananların acısının tazeliğini koruduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"Hocalı Katliamı’nın 34’üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum. Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız."