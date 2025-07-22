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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IDEF 2025'e katıldı!

Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviyeyi dünyaya gösteren bu önemli etkinlikte sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IDEF 2025'e katıldı!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayisinin uluslararası vitrine çıktığı IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen fuar, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizasyonuyla hayata geçirildi.

IDEF 2025, Türkiye'nin uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyor

Anadolu Ajansı’nın “Global İletişim Ortağı” olduğu etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik etti. Dünyanın önde gelen savunma firmalarını bir araya getiren fuar, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği en büyük platformlardan biri olma özelliği taşıyor.

IDEF 2025, savunma teknolojileri alanında Türkiye'nin uluslararası iş birliklerini geliştirmeyi ve sektörel ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyor.

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