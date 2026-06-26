Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reeskont kredilerinde günlük limiti 5 milyar liraya yükselttik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada ihracat ve ekonomik büyüme hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, 2025 yılında yüzde 3,6’lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüme kaydedildiğini belirtti. Ayrıca reeskont kredilerinde günlük limitin artırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

TİM çatışı altında çalışan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İhracatçılarımızın daima yanında olduk, yanınızda olmayı sürdüreceğiz. TİM'in amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye ulaşmaktır. Üzerinde Türkiye adı yazan her üründe bu ailenin emeği vardır. Türkiye'nin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen nereden nereye geldiğimizi herkes görüyor.

Birazdan aktaracağımızın rakamların her kuruşun nasıl kazanıldığına ilişkin dertlenen biriyim. Özellikle ihracat günümüzde artık mal alıp başka bir yere satmanın ötesindedir. Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman ise önümüze çıkan engelleri omuzluyorsunuz.

"Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık"

TİM'in amacı dış ticaret fazlası veren Türkiye'ye ulaşmaktır. Üzerinde Türkiye adı yazan her üründe bu ailenin emeği vardır. Türkiye'nin karşılaştığı tüm zorluklara rağmen nereden nereye geldiğimizi herkes görüyor. Kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. İhracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline geldi. Mal ve hizmet ihracatımız 2025 yılında 395 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.

Türkiye'nin yıldan yılı artan başarı grafiği ortada

Ülkemizdeki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 140 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin amacı, dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaştırmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlarına kadar üzerinde Türkiye mührü taşıyan her üründe bu devasa ailenin alın teri, dinamizmi ve küresel vizyonu vardır. Türkiye'nin yıldan yılı artan başarı grafiği ortada.

"2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik"

2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda. Ocak -Mayıs döneminde 21 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.

“İhracatta ivme sürüyor, savunma sanayi ihracatı aylık 1 milyar dolara yaklaştı”

İhracatta yakaladığımız ivme hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu. Ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık. Tabii Türkiye'nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil nitelik olarak da büyük bir gelişim gösteriyor. 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldi. Yıllıklandırılmış orta, yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatımız ise 114,4 milyar doları buldu. Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Son verilere göre savunma ve havacılık ihracatı Ocak -Mayıs döneminde %29 artışla 3 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece savunma ihracatımızda yılın ilk 5 ayında %29,5 artış oldu. Yıllık 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatından bugün aynı sektörde aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Yani bir yılda yaptığımız ihracatı hamdolsun artık bir haftada yapıyoruz.

“Uzak ülkelere ihracatta 2028 hedefimiz 50 milyar dolar”

Serbest ticaret anlaşmalarından, tercihli ticaret anlaşmalarına yatırımların karşılıklı teşvikinden çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar sizleri teşvik edecek her türlü hukuki altyapıyı kurduk, kuruyoruz. Özellikle uzak ülkelere ihracatımızı 2028 yılına kadar 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz.

“İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleriyle ihracat payını %30’a çıkarmayı hedefliyoruz”

Ciddi potansiyel barındıran İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin toplam ihracatımızdaki payını ise yüzde 30 seviyesine çıkarmak için çalışıyoruz. Diğer taraftan taşımayı kolaylaştırmak için dijitalleşmenin tüm imkanlarını kullanarak gümrük süreçlerimizi sürekli hızlandırıyoruz. Ayrıca finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve erişilebilirliğinin arttırılması için önemli adımlar atıyoruz. Türk Exim Bank - Türk Ticaret Bankası ve ihracatı geliştirme anonim şirketi eliyle ihracat menzilimizi genişletecek destekleri kesintisiz sağlıyoruz. Exim Bank'ın sermayesini 13,8 milyar liradan 100 milyar liraya çıkardık. Bankamızın kredi ve sigorta desteği bu yılın ilk 5 ayında %31 artışla yenildi. milyar dolara ulaştı. İnşallah yıl sonunda bankamız 60 milyar dolarlık destekle rekor kıracak.

Reaskont kredileri günlük limitini artırdık

3 yıl önce 300 milyon lira olan reaskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum.