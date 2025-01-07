  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Görüşmede IKBY'yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Küllüyesi’nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede IKBY’yle ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. İletişim Başkanığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşmede IKBY'yle ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, bilhassa Suriye'deki gelişmeler ışığında Türkiye’nin Irak'ın istikrar ve güvenliğinin muhafazasına önem atfettiğini, Suriye’deki gelişmelerin bölgede yeni istikrarsızlıklara yol açmaması için gayret gösterdiğini, yeni Suriye’nin geleceğinde terör örgütleri ve iltisaklı unsurların olmadığını ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı, Kalkınma Yolu başta olmak üzere, bölgenin istikrar ve refahını artıracak projelerin hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti."

Deniz Yücel: Bu zalim yönetim, CHP'li Belediyeler nezdinde halk düşmanlığına devam etmektedirCHP Sözcüsü Yücel: Bu zalim yönetim, CHP'li Belediyeler nezdinde halk düşmanlığına devam etmektedirGündem

 

CHP MYK ikinci kez toplandı! Gündem: DEM Parti görüşmesiCHP MYK ikinci kez toplandı! Gündem: DEM Parti görüşmesiGündem

 

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz
Erdoğan: Terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz
Deniz Yücel: Bu zalim yönetim, CHP'li Belediyeler nezdinde halk düşmanlığına devam etmektedir
Deniz Yücel: Bu zalim yönetim, CHP'li Belediyeler nezdinde halk düşmanlığına devam etmektedir
Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti!
Rize'de PTT Başmüdürlüğüne silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti!
CHP MYK ikinci kez toplandı! Gündem: DEM Parti görüşmesi
CHP MYK ikinci kez toplandı! Gündem: DEM Parti görüşmesi
Tarım Kredi'ye yönelik 5.6 milyonluk dolandırıcılık iddiası: 7 şüpheli yakalandı
Tarım Kredi'ye yönelik 5.6 milyonluk dolandırıcılık iddiası: 7 şüpheli yakalandı
Bakan Kurum’dan belediyelere müsilaj uyarısı: Arıtma tesislerinin bir an önce yapılması elzemdir
Bakan Kurum’dan belediyelere müsilaj uyarısı: Arıtma tesislerinin bir an önce yapılması elzemdir