Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Ekonomik iş birliği ve bölgesel güvenlik meseleleri

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da hazır bulunduğu belirtildi. Görüşme, iki taraf arasındaki ilişkilerin ele alınması ve bölgesel iş birliği konularının değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Erdoğan ve Barzani’nin, Türkiye-IKBY ilişkileri, ekonomik iş birliği ve bölgesel güvenlik meseleleri üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.