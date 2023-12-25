Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ali Sabancı'nın diyaloğu gündem oldu

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pisti Açılış Töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törenle yeni pist hizmete alındı. Törende gündeme ilişkin mesajlar veren Erdoğan daha sonra pistin açılışını gerçekleştirdi.

Bu anlarda Erdoğan ile Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Erdoğan, kurdele kesimi sırasında "Ali Bey nerede?" dedi. Bunun üzerine Ali Sabancı, Erdoğan'ın yanına geldi.

"Onların ne kadarı bize?"

Erdoğan, Sabancı'ya, "Ali Bey bak şimdi ikinci pist de devreye girdi. Bak şimdi Türk Hava Yolları 300 tane uçak alacak" dedi.

Ali Sabancı'nın Erdoğan'a yanıtı, "Biz de 150 tane alacağız" oldu.

Sabancı'nın cevabı sonrası Erdoğan da yurt içi uçuşlarını kastederek, "Onların ne kadarı bize?" diye sordu.

Ali Sabancı'nın "Hepsi sizin" sözleri sonrası ise samimi anların ortaya çıktığı görüldü.