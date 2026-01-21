  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de görüştü. Bahçeli ve Erdoğan 16:25 sularında bir araya geldi; yaklaşık bir saat süren görüşme 17:24'te sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

İkili arasında saat 16:25 civarında başlayan ve yaklaşık bir saat süren görüşme sona erdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.



İletişim Başkanı Burhanettin Duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün görüşeceklerini duyurmuştu.

Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyleydi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00’da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir."

