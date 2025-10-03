Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı gündem olan Davutoğlu: Surat asmanın alemi ne, Özel'in de tepkisini anlıyorum ama katılmalıydı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Meclis'in yeni yasama yılı için 1 Ekim'de yapılan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğrafına ilişkin EKOL TV'de konuştu.

"Anlık bir kare üstünden tüm siyasi kariyerimi yorumladınız"

"Yorum yapmak serbest" diyen Davutoğlu şunları söyledi:

"Sosyal medyanın gelişmesiyle daha da yaygınlık kazanan bir hastalık var. Anlık resimlerle dünyayı yorumlamak. Orada biz takriben yarım saat, 45 dakika oturduysak bir kare üzerindeki vücut dilimden benim bütün siyaset kariyerimi tayin ettiniz. Yorum yapmak serbest. Ana muhalefet lideriyle medeni bir ilişkiniz olur iktidar medyası 'hain' der. Sayın Cumhurbaşkanı'yla medeni bir yerde bir araya gelirsiniz diğerleri 'şöyle olmuş' der."

"Özel'in tepkisini anlıyorum ama katılmalıydı"

"1 Ekim ben derim ki TBMM'nin bayramıdır" diyen Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Milletlerin, siyasetçilerin en azından bir araya gelme kültürü olması lazım. 'O oraya niye oturdu, bu buraya oturdu' değil. Doğal seyreden bir şey. Peki şimdiye kadar niye olmadı? O soruyu bana değil Cumhurbaşkanına sormak lazım. Cumhurbaşkanı doğruyu yaptı bu sene. Sayın Özgür Özel'in de tepkisini anlıyorum ama katılması lazımdı."

"Bahçeli ile yakın diyalogumuz var"

Geçen seneki resepsiyonun Türkiye'nin siyasetini değiştirdiğini öne süren Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yakınlığını anlatarak; "Sayın Bahçeli'yle çok yakın diyaloğumuz var. Ben kendisine üç kez mektup gönderdim. En son telefon görüşmemiz 6 Şubat'ta oldu. Ondan önceki son görüşmemiz 2019 İBB seçimleri yapıldı ben her bayram arardım.

Aradığımda benim ikinci tur seçime destek vermemi talep ettiler, 'Efendim bu seçimin yenilenmesi de doğru değil. AKP'ye de zarar verir hiç gerek yok. Ben söylemiştim zaten başta referandumla ilgili de; benim kampanyaya katılmamı talep etmeyin' demiştim. O konuşma dışında görüşmedik" dedi.