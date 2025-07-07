Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama: Karşılıklı irade devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi. Saat 15:00'te başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme bir saat sürdü.

İmralı Heyeti'nde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da Erdoğan'ın yanında hazır bulundu.

Görüşmeye dair DEM Parti'den açıklama

DEM Parti Basın Bürosu tarafından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı."

Üç ay önce de Erdoğan ve heyet görüştü

DEM Parti heyeti yaklaşık üç ay önce de 10 Nisan 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Bu görüşmede DEM Parti heyetinde Pervin Buldan ve mayıs ayında hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder yer almıştı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer almıştı.