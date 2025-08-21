Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron arasında kritik görüşme

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için somut adımlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon diplomasisi yürüttü. İki lider, görüşmelerinde derinlemesine bir agenda yürüterek çok boyutlu bir diplomasi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için somut adımlar masaya yatırılırken, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yürütülen barış çabaları ve Gazze'deki insani krizle ilgili acil çözüm önerileri ele alındı. Ayrıca, bölgesel ve küresel istikrarı ilgilendiren diğer güncel meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Masaya yatırılan konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonlandırılması için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, Alaska ve Washington'daki temasları yakından takip ettiklerini belirtti.

Görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze’yi işgal planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin büyük bir insani felaket yaşanan Gazze’de ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Gazze’yi işgal planına hız veren İsrail’in ortaya koyduğu pervasızlığın dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

Türkiye’nin Fransa ile iş birliği

İki lider BM Zirvesi marjında New York’ta ele alınan konulara ilişkin ayrıntıları ele alma konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Fransa ile iş birliğinin geliştirilmesine önem verdiğini, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin ilerletilmesi için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

