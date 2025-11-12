Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 18:00'de görüşecek. Görüşme MHP liderinin konutunda gerçekleşecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 18:00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
Duran, ziyaretin Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini aktardı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) November 12, 2025
Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir.