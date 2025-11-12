Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek

  1. Ekonomim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli saat 18:00'de görüşecek. Görüşme MHP liderinin konutunda gerçekleşecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 18:00'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Duran, ziyaretin Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşeceğini aktardı.

