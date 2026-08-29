Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin, Bişkek'te görüşecek

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Erdoğan ile Putin'in gerçekleştireceği görüşmede, Karadeniz'deki son gelişmelerin yanı sıra Ukrayna savaşı ve bölgedeki diğer gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

İki lider, son olarak 1 Eylül 2025 tarihinde Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Bişkek'te yapılması planlanan yeni görüşme, Türkiye ile Rusya arasındaki temasların yanı sıra bölgesel gelişmeler açısından da önem taşıyan başlıklardan oluşacak.

Türkiye'nin ŞİÖ sürecinde statüsü değişti

Türkiye, 2012 yılında Şanghay İşbirliği Örgütü'nde "diyalog ortağı" statüsünü elde etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında Semerkant'ta gerçekleştirilen ŞİÖ Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin örgüte üyeliğiyle ilgili olarak "Hedef o." ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada ise Türkiye'nin ŞİÖ'ye yönelik hedefini daha açık şekilde ortaya koyarak, "Hedefimiz daimi üye olmak." demişti.

ŞİÖ'de ortaklık sistemi yeniden düzenlendi

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 2025 yılında Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen zirvesinde, örgütün mevcut statüleriyle ilgili önemli bir karar alındı.

Zirvede, "diyalog ortağı" ve "gözlemci" statülerinin "ŞİÖ Ortağı" adı altında tek bir statüde birleştirilmesine karar verildi.

Bu düzenlemeyle birlikte ŞİÖ bünyesindeki ortaklık ve gözlemcilik statülerinin yapısı yeniden şekillendirilmiş oldu.