  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki müttefik olarak Türkiye ve ABD’nin iş birliğini yeni dönemde dayanışma içerisinde, sonuç odaklı ve samimi bir şekilde ilerleteceklerine inancının tam olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve küresel gelişmelerin Türkiye ile ABD arasındaki istişareleri her konuda artırmayı gerekli kıldığını, ABD Başkanı Trump’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için kararlı ve doğrudan inisiyatif alan adımlarını desteklediklerini, Türkiye’nin savaşın en başından beri adil ve kalıcı barış için gayret gösterdiğini ve buna devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’de istikrarın yeniden sağlanması, yeni yönetimin işlevsel kılınması ve normalleşme için Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasına birlikte katkı sunmalarının önemli olduğunu, bunun Suriyelilerin yeniden yurtlarına geri dönmelerine imkan sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’den yeni dönemde teröre mücadele konusunda, Türkiye’nin çıkarlarını gözeten bir anlayışla adımlar beklendiğini, savunma sanayii alanında iki ülkenin iş birliğini geliştirmek için CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, F-16 tedarik sürecinin neticelendirilmesi ve F-35 programına Türkiye’nin yeniden katılımı konularının sonuçlandırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!Gündem
Gündem
Halk TV'den istifa eden Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
Halk TV'den istifa eden Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
CHP’li Sarıgül ile polis arasında arbede çıktı!
CHP’li Sarıgül ile polis arasında arbede çıktı!
TGS işçisi THY uçağında unutuldu! -25 derecede donmak üzereyken bulundu
TGS işçisi THY uçağında unutuldu! -25 derecede donmak üzereyken bulundu
Devlet Bahçeli: PKK'nın feshi ertelenemez
Devlet Bahçeli: PKK'nın feshi ertelenemez
Tutuklu astrolog Hilal Saraç, Erdoğan ve Bahçeli'den özür diledi
Tutuklu astrolog Hilal Saraç, Erdoğan ve Bahçeli'den özür diledi
Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı
Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya taziye mesajı