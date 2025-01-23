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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi için hazırlıklar tamamlandı. Belge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak. Adalet alanında, gelecek 5 yılın yol haritası olacak belge, 5 amaç içinde 45 hedef ve 264 faaliyetten oluşuyor.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacak
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Yargının 5 yıllık yol haritası olan Yargı Reformu Strateji Belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Ulusal ve uluslararası gelişmeler incelendi

Yargı Reformu Strateji Belgesi öngörülebilir ve gecikmeyen adalet sistemi vizyon olarak belirlendi. Yeni Yargı Strateji Belgesi için 1 yılı aşkın süre çalışıldı. Ulusal ve uluslararası gelişmeler incelendi, analizler yapıldı, 12 bin anket ve 56 bin görüş toplandı. Yargıda 5 yıllık yol haritasını içeren 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyet ile hazırlandı.

Yargının 5 yıllık yol haritası

Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji belgesi 2025 ile 2029 yıllarını kapsıyor. Belgede, kurumsal yapı güçlendirilirken süreçler de yeniden yapılandırılacak.

Ayrıca insan kaynakları kapasitesinin güçlendirilmesi, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin etkinliğinin artırılması ile adalete erişimin kolaylaştırılması da amaçlarının içine yer alıyor.

Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Belgenin tümünde ana hedeflerin başında adalete güvenin artırılması yer alıyor.

Yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin bir şekilde yararlanabilme için yapılacaklar yeni belgede yer alacak. Ayrıca temel hak ve özgürlükler korunarak daha da güçlendirilecek.

Cezasızlık algısının ortadan kaldırması için alınacak tedbirler de belgenin ana unsurunu oluşturacak.

Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek

Bu doğrultuda tutuklama süreçleri ve denetimli serbestlikle ilgili düzenlemeler gözden geçirilecek. Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek, istinaf ve temyiz incelemeleri 6 ayda tamamlanacak.

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