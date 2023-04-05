Cumhurbaşkanı Erdoğan: IMF'nin kapısına gidip para dilenecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilerle İftar Buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"İsrail'in yaptığı zulüm siyasetidir, provokasyon siyasetidir. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir. Alçak eylemleri kınıyor, saldırıların durdurulması çağrısında bulunuyorum.

Dünyanın birçok yerinde emekliler ölüme terk ediliyor. Ülkemizde ise en çok değer verilen vatandaşlarımız olmuştur. Yeşil alanlarla, yürüyüş parkurlarıyla donattığımız imkanlar öncelikle sizin içindir.

Geçmişte emekli maaşları çok kötü seviyedeydi. Biz iktidara geldiğimizde emekli maaşı 50 dolardı, biz en son 400 dolara yükselttik. Asgari ücreti 8 bin 500 liraya, 65 yaş aylığını 25 liradan, 1900 liraya çıkardık.

Maaşların yattığı bankaların promosyon ödemesi yapmasını temin ettik. Aylıklardan yapılan yüzde 15 kesintiyi önce düşürdük sonra kaldırdık. PTT aracılığıyla maaşları evlerinde alabilmelerini sağladık.

Memurların ek göstergelerinde yaptığımız yükselmelerden emeklilerimiz de yararlandı. Biner lira olarak başlayan ikramiye ödemelerinin tutarını 2 bin liraya çıkardık.

Kılıçdaroğlu sözlerini yerine getirmedi

Son günlerde birileri emekli maaş ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor.

Söz veriyormuş. Aynı zat kazandığı belediyelerden tek bir işçinin işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Bunca insan belediyelerden çıkarıldı. Belediyelerinde her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Onların da hiçbirini tutmadılar.

Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz dediler. Hangi çiftçiye vermişler. Emeklileri gözlerine kestirmişler. Açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar."

Ayrıntılar geliyor...