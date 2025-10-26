Cumhurbaşkanı Erdoğan - İmralı Heyeti görüşme tarihi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti'nin, 28 Ekim’de planlanan görüşmesi 30 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde üçüncü kez bir araya gelecek. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

13 yıl aradan sonra ilk temas olmuştu

Heyetin, Erdoğan ile ilk görüşmesi 13 yıl aradan sonra ilk temas olmuştu. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’den oluşan Heyeti, Erdoğan ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmişti.

İkinci görüşme

İkinci görüşme 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı. Heyette Buldan ve Sancar yer alırken, görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.