Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmralı heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek.

Türkiye’nin terörden arındırılması hedefiyle yürütülen “Terörsüz Türkiye” süreci kararlılıkla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde, başlatılan bu süreç kapsamında TBMM’de özel bir komisyon oluşturuldu. Komisyon çalışmalarını sürdürürken, sürece ilişkin dikkat çekici yeni bir gelişme daha yaşandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı heyetinin yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim Salı günü İmralı heyetiyle görüşecek.

 Heyette yer alan isimler

Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulunuyor.

