Cumhurbaşkanı Erdoğan İmralı heyetiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İmralı heyetini yarın Beştepe’de kabul edeceği açıklandı. PKK’nın Türkiye’den tamamen çekilme kararının ardından gerçekleştirilecek bu görüşme, sürecin seyrine ilişkin kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Toplantıda, örgütün silah bırakma süreciyle birlikte atılacak hukuki ve siyasi adımların masaya yatırılması bekleniyor.

Daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz tarihlerinde bir araya gelmişlerdi

Bu görüşme, DEM Parti’nin İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği üçüncü toplantı olacak. Heyet daha önce 10 Nisan ve 7 Temmuz tarihlerinde de Beştepe’de Erdoğan ile bir araya gelmişti.