  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Özçelik atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırşehir İl Müdürü Murat Konan görevden alınırken, Niğde İl Müdürlüğüne Nurettin Kesler, Sakarya İl Müdürlüğüne ise Mehmet Uçar getirildi.

Gündem
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı
MSB duyurdu: Bir asker şehit
MSB duyurdu: Bir asker şehit
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geliyor
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geliyor
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti yolunda
İddia: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti yolunda
Dervişoğlu: Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir
Dervişoğlu: Orkun Özeller şerefli bir Türk subayıdır ve asla yalnız değildir
Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma açıldı
Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma açıldı