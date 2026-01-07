Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişi Ersoy İşleyen, kazanılmış hak aylık derecesine uygun başmüfettişliğe atandı.
Bartın Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki görevden alındı.
Amasya Ticaret İl Müdürlüğü'ne Cihan Özbakır, Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü'ne Hüseyin Yücel, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü'ne Burhan Kahraman, İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'ne Murtaza Çağrı Ergünen, Karabük Ticaret İl Müdürlüğü'ne Gamze Aydın, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü'ne İbrahim İriş, Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü'ne İbrahim Akbaş, Tunceli Ticaret İl Müdürlüğü'ne Kayahan Topal'ın ataması gerçekleştirildi.