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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde, Eurofighter uçakları tedariki, Serbest Ticaret Anlaşması’nın güncellenmesi konularını ele aldı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in telefon görüşmesinde, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemelerin değerlendirildiği görüşmede, bu konuda kaydedilen gelişmelerin Türkiye ile İngiltere arasındaki işbirliğine olumlu katkıda bulunacağına işaret edildi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerden de bu yıl içinde netice almayı umduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ayrıca Gazze'deki insani durumun çok kötü olduğunu, açlıktan ölümlerin önüne geçilemediğini, bir an önce Gazze'ye insani yardımların erişiminin sağlanması gerektiğini ifade etti.

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