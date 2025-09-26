  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Takip Et

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Filistin’de iki devletli çözüme yönelik aşama kaydedilmesi açısından faydalı olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Starmer’ı ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıma kararı nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ve Fransa gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerinin Filistin’i tanımasının, tarihi bir gelişme olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’e destek için oluşan ivmeyi koruyarak, diplomatik baskının ötesinde tedbirlerle Netanyahu hükümetini durdurmak gerektiğini ifade etti.

 

Citi: 2030 yılına kadar kripto para piyasası bu rakama ulaşabilirCiti: 2030 yılına kadar kripto para piyasası bu rakama ulaşabilirKripto Para

 

ABD’de tüketici güveni eylülde 55,1’e gerilediABD’de tüketici güveni eylülde 55,1’e gerilediEkonomi

 

Gündem
ABB'ye konser soruşturması: 9 kişiye tutuklama talebi
ABB'ye konser soruşturması: 9 kişiye tutuklama talebi
Danıştay'dan Kartalkaya kararı: Kültür ve Turizm Bakanlığı personeline soruşturma izni verildi
Danıştay'dan Kartalkaya kararı: Bakanlık personeline soruşturma izni verildi
İstanbul'da fırtına! Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor
İstanbul'da fırtına! Marmara Denizinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den açıklama: Karar onurumuzu zedelemez
CHP’den ihraç edilen Gürsel Tekin’den açıklama: Karar onurumuzu zedelemez
İBB Başkanvekili Nuri Aslan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
İBB Başkanvekili Nuri Aslan şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş CHP'den ihraç edildi
Gürsel Tekin, Berhan Şimşek ve Barış Yarkadaş CHP'den ihraç edildi