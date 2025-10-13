  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'da temaslarına başladı.

Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Erdoğan, Şarm eş-Şeyh temasları kapsamında BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.

Gazze'de ateşkes | Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esirin tümünü serbest bıraktıGazze'de ateşkes | Hamas, Gazze'deki 20 sağ İsrailli esirin tümünü serbest bıraktıDünya
Uzman isim açıkladı: Yumurtaya zam gelecek mi?Uzman isim açıkladı: Yumurtaya zam gelecek mi?Ekonomi
Emekli promosyonlarında son durum! Ekim ayında en yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Emekli promosyonlarında son durum! Ekim ayında en yüksek rakamı hangi banka veriyor? İşte oranlar...Ekonomi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli yakaladıSiber suçlarla mücadele kapsamında 274 şüpheli yakaladıGündem

 

Gündem
Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar tutuklandı
Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar tutuklandı
Terörsüz Türkiye komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Terörsüz Türkiye komisyonu gençleri ve kadınları dinleyecek
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı ayrıldı: Birbirimizden maddi talebimiz olmadı
Vuslat Doğan ve Ali Sabancı ayrıldı: Birbirimizden maddi talebimiz olmadı
Tutuklu avukat Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Rezan Epözdemir hakkında istenen ceza belli oldu
Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye
Trabzonspor’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlamlı hediye
Pervin Buldan'dan "medya" sözlerine açıklama: Yanlış anlaşıldım, sansür veya başka bir şey kastetmedim
Pervin Buldan'dan "medya" sözlerine açıklama: Yanlış anlaşıldım, sansürü kastetmedim