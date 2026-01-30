  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimi ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı'nı da bugün kabul edeceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Erakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyizİran Dışişleri Bakan Erakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyizDünya
Aydın depremle sarsıldı, Prof. Dr. Ercan uyardı: Daha büyük deprem yapmak için gerilecekAydın depremle sarsıldı, Prof. Dr. Ercan uyardı: Daha büyük deprem yapmak için gerilecekGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 30 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 30 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık tek tek ifşa etti: Döner ve sucukta tek tırnaklı eti, kıymada sakatat kullanmışlar!Bakanlık tek tek ifşa etti: Döner ve sucukta tek tırnaklı eti, kıymada sakatat kullanmışlar!Gündem

 