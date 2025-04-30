Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası zor bir dönemden geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması programına katıldı.

Erdoğan, İslam dünyasının zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Kısır gündemler ve suni tartışmalar eliyle bizi yolumuzdan alıkoymayı amaçlayan küresel güçlere geçit vermeden üzerimizdeki ölü toprağını atmak zorundayız." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İslam coğrafyası sinsi planların hedefi yapıldı"

Kardeşlerim, İslam coğrafyası son 2 asırdır pek çok saldırının böl parçala yönet anlayışı ile sinsi planların hedefi yapıldı.

(İslam coğrafyasıyla) Aramızdaki bağları güçlendirmemiz, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamız, ruh ve gönül birliğimizi baştan tesis ve tahkim etmemiz şarttır Aramızdaki muhabbet şuuru üzülerek söylüyorum; arzu ettiğimiz seviyelere ulaşamıyor. Bu kötü gidişi tersine çevirmek istiyorsak dayanışmamızı yüceltmek mecburiyetindeyiz.

"Küresel güçlere geçit vermeden ölü toprağını atmak zorundayız"

Kısır gündemler ve suni tartışmalar eliyle bizi yolumuzdan alıkoymayı amaçlayan küresel güçlere geçit vermeden üzerimizdeki ölü toprağını atmak zorundayız. Şu soruları kendimize samimi şekilde sormak gerekiyor; Müslüman dünyası olarak Birbirimize daha sıkı kenetlenemez miydik?

"Zararın neresinden dönsek bizim için kar"

Filistin'de Yemen'de, Lübnan'da daha pek çok yerde çekilen acıları indiremez miydik? Bu sorular çoğaltılabilir... Zararın neresinden dönsek bizim için kar.

"Sancılı dönemden geçiyoruz"

Ya aslımıza döneceğiz, aramızdaki duvarları kaldıracağız. Ya da yapamadıklarımız için nedamet getirmeye devam edeceğiz. Kendi içimizde ve uluslararası platformlarda tam bir birlik şuuruyla hareket etmekten başka yolumuz yoktur.

"Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız"

Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız. Bunu da er ya da geç yapacağımıza inanıyorum. Karşımızdaki şu tablo geleceğimize dair umutlarımızı yeşertiyor.

"Mazlumların çığlıkları yüreklerimizi kor ateş gibi dağlıyor"

Unutmayın sefer bizden, zafer Allah'tandır. İslam dünyası olarak sancılı dönemlerden geçiyoruz. Mazlumların çığlıkları yüreklerimizi kor ateş gibi dağlıyor. Tüm bunlara rağmen umudumuzu kaybetmiyoruz. İman varsa imkanın da olduğunu biliyoruz."