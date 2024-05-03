Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile ithalat ve ihracatı durdurduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde İsrail ile ticaretin durdurulması kararını değerlendirdi. Erdoğan, "Attığımız bu adımın ortaya çıkaracağı sonuçları iş dünyamızla eş güdüm ve istişare içinde yürüteceğiz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde konuştu.
Erdoğan Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararı almasını değerlendirdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:
"İsrail'i ateşkese ve geçişine izin verdiği yardım miktarını arttırmaya zorlamak amacıyla ilk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik. Dünden itibaren de tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk
Attığımız bu adımların ortaya çıkaracağı sonuçları, iş dünyası ile istişare edeceğiz. Biz bu coğrafyada kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Batı'nın üzerimize nasıl saldıracağını biliyoruz.
Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmeye yönelik, kararlı adımlar atıyoruz. Enflasyon ve dış ticaret verileri, Orta Vadeli Program beklentilerimizle uyumludur."