Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile ithalat ve ihracatı durdurduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Yönetim Kurulu'nu kabulünde konuştu.

Erdoğan Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurma kararı almasını değerlendirdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

"İsrail'i ateşkese ve geçişine izin verdiği yardım miktarını arttırmaya zorlamak amacıyla ilk etapta 54 ürün grubuna ihracat kısıtlaması getirdik. Dünden itibaren de tüm ürünleri kapsayacak şekilde İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini durdurduk

Attığımız bu adımların ortaya çıkaracağı sonuçları, iş dünyası ile istişare edeceğiz. Biz bu coğrafyada kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Batı'nın üzerimize nasıl saldıracağını biliyoruz.

Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyonu düşürmeye yönelik, kararlı adımlar atıyoruz. Enflasyon ve dış ticaret verileri, Orta Vadeli Program beklentilerimizle uyumludur."