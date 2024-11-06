Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek’te ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının geleceği için önemli bir mesaj verdiği konuşmasında, teşkilatlarının 15. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Türk dünyasında güçlü bir irade ile ortak bir geleceğin inşa edilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Gaspıralı'nın hatıra parasını takdim etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Türk dünyasında istikrar ve refah iklimini güçlendiren platformun örnek alındığını söyledi.

"İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor"

Erdoğan, Güney Kafkasya'daki 30 yıllık çatışmanın ardından barışa giden yolun açıldığını belirterek, Azerbaycan'ın tarihi kazanımlarının barış anlaşmasıyla pekiştirilmesini ümit ettiğini dile getirdi. Ayrıca, Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti. BM Güvenlik Konseyi'nin etkisizliğinden bahsederek, İsrail savaşı bölgeye yaymak istiyor. Netanyahu'nun ırkçı zihniyetine karşı Türkiye'nin karşı duruşu nettir" dedi

"Kalıcı barışı sağlamak için her türlü çabayı göstereceğiz"

Lübnan'daki durumu da ele alan Erdoğan, savaş nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını ve yerinden edilenlerin sayısının 1 milyona yaklaşmakta olduğunu ifade etti. Türkiye'nin bu katliamlara karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, kalıcı barışı tesis etmek için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.

"Türk yatırım fonu faaliyete alınmalı"

Afganistan'daki gelişmelere de değinen Erdoğan, Türk devletlerinin barışa destek vermesinin önemine vurgu yaptı ve Afgan halkının yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, Türk yatırım fonunun faaliyetlerini artırarak projelere destek sağlayacaklarını ve yenilenebilir enerji konusunda iş birliğini güçlendireceklerini ifade etti.

Ortak alfabe

Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonuna da değinen Erdoğan, Türk dünyası için tarihi bir adım atıldığını belirterek, ortak alfabede mutabakata varıldığını açıkladı. Bu ortak alfabeyi 34 harfli olarak kabul eden Erdoğan, üyelerin bu alfabeyi uygulamaya koymalarını gerektiğini vurguladı.