Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in nükleer silah meselesinin unutturulmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Beştepe'de yapıldı. Saat 15.20'de başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı 3 saat sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdan sonra açıklama yaptı. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama dünyanın sessiz kaldığını belirten Erdoğan, Gazze'de Filistinlilere karşı 2. Dünya Savaşını aratmayan bir gaddarlık yaşandığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:



"Kıbrıs Türkünü ambargolarla haklı davalarından döndürmeye çalışanlar, Kafkasya'da yeni oyunlara giriştiğini görüyoruz.

Ermenistan, Azerbaycan'ın uzattığı barış elini tutmalı

Ermenileri istismar ettiler, kullandılar. Bu gerçeği artık Ermenistan'ın da görmesi gerekiyor. Ermenistan'a Azerbaycan'ın uzattığı barış elini tutması çağrısı yapıyorum.

Türk araba yapamaz, bu araç satılmaz, vatandaş bunu almaz' diyenleri hüsrana uğrattık. Togg, 12 bine yakın teslimat yaptı.

Her kim Türkiye'yi soydaşlarının derdine sırtını dönmekle itham ediyorsa ya gafildir ya da yabancı güçler adına çalışan beşinci kol elemanıdır.

Gazze halkına da bu anlayışla sahip çıkıyoruz. Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmak üzere 11 uçak dolusu malzemeyi Mısır'a gönderdik.



Toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Yardım malzemelerini Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırılmasını sağlıyoruz.

Gazze'de 2. Dünya Savaşı'nı aratmayan gaddarlık yaşanıyor

İsrail, Gazze'de hastaneleri bombalayarak Gazzelilerin direnişi kırmaya çalışıyor. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana bir vahşet, 2. Dünya Savaşı'nı aratmayan bir gaddarlık sergileniyor. İsrail '1 atışta 2 ölü' diyerek hamile kadınları öldürmekle övünüyor. Bunun adı savaş değil, devlet terörüdür, barbarlıktır, eşkıyalıktır.

Gazze'de akan kanın durması için seferber olmuşken Batı'dan en küçük bir tepki dahi gelmiyor.

Holokost utancı, Avrupalı liderleri adeta esir almış durumda. İsrail ateşkes çağrısı dahil her türlü tepkiyi antisemitizm parantezine alarak boğmaya çalışıyor. Konuşurken rahatım çünkü bizim borcumuz yok.

Türkiye olarak Gazze'de akan kanın durması için seferber olmuşken Batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz.

İsrail'in nükleer silah meselini unutturmayacağız

İsrail nükleer silaha sahip olduğunu açıkça ikrar ediyor ancak Uluslararası Atom Enstitüsü herhangi bir inceleme başlatmıyor.

Malumun ilanı olarak gördüğümüz İsrail'in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz.

Yılbaşından bu yana 2 bin teröristi etkisiz hale getirildik. Son terörist ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Güney sınırlarımıza kurulmak istenen terör koridorunu parçaladık.

Bölücü terör örgütünü palazlandırma girişimlerini yakından takip ediyoruz. Bu alçak planları sahiplerinin başlarını geçirmeye kararlıyız. Bir gece ansızın gelebiliriz ikazımız dün olduğu bugün de geçerlidir.

Selden etkilenenlere destek ödemelerini yapacağız

Devletimiz afetzede kardeşlerimizin yanındadır. Zarar tespit çalışmalarımız hızla tamamladıktan sonra destek ödemelerini yapacağız."