Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm ülkeleri bağımsız Filistin devletini tanımaya çağırıyorum

11 anlaşmanın imzalandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan ile ilişkilerimizde altın çağı yaşıyoruz" dedi.

Ankara ve Belgrad arasında her zaman bir köprünün olduğunu söyleyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ile Sırbistan arasında yakın bir çalışmanın olacağını vurguladı. Vucic, "Bir sonraki buluşmamızda ticaret hacmimizin 3-4 milyar dolara çıktığını paylaşacağız" diye konuştu.

Vucic, "Türkiye, Balkanlar’da en büyük güce ve role sahip ülke. Dolayısıyla bu süreçlerde (barış ve istikrar) Türkiye’nin desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak için adım atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İstişarelerimiz geleceğe yönelik önemli gelişmelerin olabileceğinin bize sinyallerini verdi. 11 anlaşmaya imza attık. Küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Sırbistan'la ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz. Ticaret hacmimiz 2 milyar doları aştı. Karşılıklı turist sayıları önemli oranda artacaktır. Bu sene sonunda Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını tahmin ediyoruz.

Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıktı. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor.

Sayın Cumhurbaşkanıyla ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Balkanlar'ın huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım.

İsrail'in insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık 'dur' demek gerekiyor

Gazze başta olmak üzere işgal Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail'in insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık 'dur' demek gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor."

Türkiye ile Sırbistan hangi somut adımları atacak?

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Türkiye ile Sırbistan ileride hangi somut adımları atmayı planlıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizler Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız. Ama bu adım barışın korunmasına temine dayalı savunma sanayiinin aramızda teşkilidir. İkili görüşmemizde el ele verdik. Arkadaşlarımızı görevlendirdik. Kimse de Türkiye ve Sırbistan'ın savunma sanayine yönelik, içeriğinde neler olması gerekir bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Bizde olan imkanlar var Sırbistan'da olan imkanlar var."