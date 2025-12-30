Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland kararı gayrimeşrudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u kabul etti. Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud ikili görüşmeye geçti. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Somali ile tarihi ve kültürel bağlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında Somali ile var olan bağlara dikkat çekerek "Somali ile her alanda gelişmeye devam eden ilişkilerimizin temelinde köklü, tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımız var." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Somali'deki rolünü vurgulayarak "Tüm dünyanın Somali’den ümidini kestiği bir dönemde Türkiye tarafından uzatılan dostluk eli iki ülke arasındaki kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oldu." ifadelerini kullandı.

Enerji işbirliği

Somali ile enerji alanındaki işbirliğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye olarak deniz filomuza iki sondaj gemisi daha dahil etmiş bulunuyoruz. İsimleri Çağrı Bey ve Yıldırım olan sondaj gemilerinin biri Somali'de diğeri Karadeniz'de görev yapacak. Bu anlamda Türkiye olarak dünyanın en büyük 4'üncü filosuna sahip olmuş oluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de bir uzay limanı kurulmasının öngörüldüğünü dile getirdi: "Somali ile tarihe nitelikte bir iş birliğini, uzay alanında tarihe geçiriyoruz. Bu anlaşma ile Somali’de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan oluşan projenin ilk fazının Türkiye Uzay Ajansı ile yapımına başladık."

"İsrail'in kararı gayrimeşrudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer yandan, Somaliland bölgesinin İsrail tarafından tanınmasının ise kabul edilemez olduğunu vurguladı: "İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez."