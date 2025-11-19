Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında başlatılan görüşmelere ev sahipliği yaptık. Üç tur müzakerede bilhassa insani konularda ilerleme sağlanması mümkün oldu. Taraflar arasında ateşkes ve barışa dair görüşler ile askeri meseleler doğrudan ele alınabildi. Bunların tamamını kıymetli adımlar olarak görüyoruz. Bugün de İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı anlayışla sürdürülmesi gereği üzerinde durduk.

Her iki taraf için savaşın yıpratıcı etkilerin giderek derinleştiği dönemde İstanbul görüşmelerinin önemli merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirttim. Enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar ve can kayıpları her iki taraf için telafisi güç yıkımları beraberinde getiriyor. İstanbul sürecinin kapsamlı içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Değerli dostum Zelenski ile görüşmemizde ikili konuları değerlendirdik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığa bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna ile aramızda müstesna bir tarih bağı olan Kırım Tatarlarına desteğimizin süreceğini belirtmek isterim. İkili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkeyi terk etmeyerek cesaretle çalışmalarına devam eden Türk müteşebbislerin desteği ile Ukrayna'ya katkı sunmayı arzuluyoruz. Evvela ateşkesi hızlandıracak adil ve kalıcı barışın yolunu açacak önerileri Rusya ile de konuşmaya hazırız.

Müttefikimiz Amerika'nın da sürece dahlini önemsiyoruz. Savaşta hayatını kaybedenler için dost Ukrayna halkına taziyelerimi yineliyorum."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı, sayın basın mensupları, değerli ekipler, bugün Türkiye'deyiz. Bugün her zamanki gibi sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok verimli ve kapsamlı görüşme gerçekleştirdik. Devletlerimizin arasındaki güvene çok değer veriyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'ya önem vermesi bizim için çok önemli. Bu ilk görüşmemiz değil.

Türkiye'nin devletimize ve halkımıza karşı yürütülen savaşa yönelik ilkeli tutumu çok önemlidir. Türkiye'nin Rus saldırganlığının unsurlarına yönelik net duruşuna teşekkür ediyorum. Türkiye'ye Ukrayna'nın bağımsızlığını ve egemenliğini desteklediği için teşekkür ediyorum. Hayatlarını savunan herkesin mücadelesi meşru müdafa hakkıdır. Dünya yeniden Rus saldırganlığını ve bu savaşın ne getirdiğini gördü. Şehirlerimize yine Rus saldırısı yapıldı.

Sadece bir şehrimizde 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Şu an itibariyle 25 kişinin öldüğü biliniyor. Ailelere başsağlığı diliyorum. Kurtarma ekipleri her şeyi yapmaya çalışıyor. Bugünkü Rus saldırısında 48 füze ve 476 İHA kullanıldı. Ukrayna olarak bu tür saldırılara karşı sürekli savunma yapmak zorundayız. Hava savunmamız için gerekli füzeleri, silahları, ekipmanları ve savaş uçaklarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.

Ukrayna'ya yardım eden herkese minnettarım. Türkiye'ye birlikte yürüttüğümüz tüm çalışmalar için teşekkür ediyorum. Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile projeleri ele aldık. Sonuçları bekliyoruz. Diplomatik alandaki durumu da yeterli şekilde görüştük. Süreç hızlandı ve canlandı. Savaş sona ermelidir ve barışın alternatifi yoktur. Rusya savaş ve insan öldürmenin hiçbir şekilde ödüllendirmeyeceğini anlamalıdır.

Türkiye ile bu konuda aynı görüşü paylaşıyoruz. Barış ve güvenlik garanti altına alınmalıdır. Tüm ortaklarımızla yakın koordinasyona ve çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin özellikle denizcilik bileşenine aktif katılımı önemlidir. Bu güvenlik yalnızca Türkiye ile garanti altına alınabilir. Asker esirlerimizin özellikle Kırım Tatar tutukluların evlerine dönmesi için de çalışıyoruz. Bizim ilgili platformlarımız çalışıyor. Türkiye'de de oluşturduğumuz platformlar var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan ve Zelenskiy, çalışma yemeğinde bir araya gelecek, ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.