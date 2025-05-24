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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Suriye lideri Şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Suriye lideri Şara ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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