Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, İtalyan lidere savaş suçları işleyen İsrail’in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması için çalışacaklarını söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı" denildi.

Açıklamada Erdoğan'ın Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkat çektiği belirtilerek, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) savaş suçları işleyen İsrail’in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve İtalya'dan ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için destek beklediğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.