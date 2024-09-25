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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabulünde, Ortadoğu, Ukrayna ve ikili ilişkileri masaya yatırdı.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Meloni ile görüştüğü belirtildi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü masaya yatırıldı

Açıklamada, "Görüşmenin merkezinde, Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt yer aldı. " ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, ikili ilişkiler bağlamında, münasebetlerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu’nun en kısa sürede yapılması yönündeki ortak isteğin yinelendiği bildirildi.

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