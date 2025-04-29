  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'dan ayrıldı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’daki temaslarını tamamladıktan sonra beraberindeki heyetle birlikte özel uçak "TUR" ile Ankara’ya hareket etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'dan ayrıldı
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve beraberindeki elçilik heyeti uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Ankara'ya hareket etti.

Çin'den dayanışma çağrısı: ABD, karaya oturmuş bir gemi gibi yalnız kalacakÇin'den dayanışma çağrısı: ABD, karaya oturmuş bir gemi gibi yalnız alacakKüresel Ekonomi

 

İstanbul için kritik deprem alarmı! AFAD TAMP Seviye 1 devreye alındı: 18 il tek tek açıklandıİstanbul için kritik deprem alarmı! AFAD TAMP Seviye 1 devreye alındı: 18 il tek tek açıklandıGündem

 

Gündem
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İBB soruşturması: 30 şüpheli hakkında tutuklama talebi
İBB soruşturması: 30 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Özgür Özel'den ev hapsindeki İsmail Saymaz'a ziyaret
Özgür Özel'den ev hapsindeki İsmail Saymaz'a ziyaret
Ayşe Barım hakkında iddianame hazırlandı: 30 yıla kadar hapsi isteniyor
Ayşe Barım hakkında iddianame hazırlandı: 30 yıla kadar hapsi isteniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız
Türkiye, Üç Deniz Girişimi'ne "Stratejik Ortak" oldu
Türkiye, Üç Deniz Girişimi'ne "Stratejik Ortak" oldu