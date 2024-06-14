  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gitti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da düzenlenecek G-7 Liderler Zirvesi kapsamındaki Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'a katılacak.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya'ya gitti
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile G-7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı'nda Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de İtalya'ya gitti.

İtalya'da G-7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'a katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine katılacak.

 

Tekin'den mezuniyet törenindeki kıyafet gerginliği hakkında açıklama: Gerekli işlemleri yapacağızBakan Tekin: Özel okullardaki öğretmen maaşları için yasal düzenleme yapılmasını doğru bulmuyorumGündem
CHP'li İlgezdi: Emeklimiz maaşı ile bırakın kurbanı, sebze, meyve bile alamıyorCHP'li İlgezdi: Emeklimiz maaşı ile bırakın kurbanı, sebze, meyve bile alamıyorGündem
Yollarda bayram yoğunluğu başladıYollarda bayram yoğunluğu başladıGündem

 

 

 