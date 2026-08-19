Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Japonya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkileri başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

İran ile ABD arasındaki çatışmalara da değinen Erdoğan, sorunların çözümünde tek yolun müzakereler olduğunu belirterek, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabaları desteklediklerini söyledi.

Erdoğan ayrıca, geçtiğimiz ay Japonya'nın Kumamoto kentinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Başbakan Takaiçi'ye bir kez daha taziye dileklerini iletti.