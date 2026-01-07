Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Futbol Takımı'na otobüs hediye etti

Kulüp yöneticilerinin teslim aldığı yeni otobüs için spor tesisleri bahçesinde bir tören gerçekleştirildi. Kurban kesilip duaların okunduğu programda sporcular, Kaymakam Mustafa Akın ve törene katılanlarla birlikte halay çekerek sevinçlerini paylaştı.

Törende konuşan Kaymakam Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Bu otobüsle birlikte nice şampiyonlukları halkımızla coşkuyla kutlayacağımıza inanıyorum. Bu başarıları sabırsızlıkla bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz"

Takımın yardımcı antrenörü Kübra Şen ise "Takımımız için önemli bir kazanım olan yeni otobüsümüzün açılışı vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz. Bizim en kıymetli destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kendileri sayesinde bir takım otobüsümüz oldu. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar ve sporcular takım otobüsüyle şehir turu attı. Törene Cumhuriyet Savcısı Osman Altıntaş, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı kurum amirleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Kadınlar 1. Ligi'ni şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nı 27 Ağustos 2025'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.