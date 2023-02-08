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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti. Erdoğan'ın kent merkezine yapacağı ziyaretin ardından Pazarcık'a, oradan ise Hatay'a geçmesi planlanıyor.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

Esenboğa Havalimanından uçakla Kahramanmaraş'a giden Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.

Erdoğan'ın, Kahramanmaraş kent merkezindeki ziyaretinde çadır kente uğraması, ardından Pazarcık'a gitmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.