Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kameraları bantlamak bizim kitabımızda yazmaz

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'ye yönelik yapılan operasyonda "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir otele valizlerle geldiği ve korumalarının kameraları bantla kapattığı görüntülerin ardından başlayan "jammer" iddialarına dair konuştu.

"Bavullarla jammer taşıyor musunuz, taşıtıyor musunuz?"

SORU: İmamoğlu davasında bir görüntü var. 3-5 gündür Türkiye'nin tartıştığı bir görüntü bu. Bir otel girişinde iki bavul taşınıyor ve kameralar bantlanıyor. Bavulların içinde de sinyal kesici jammer olduğu söyleniyor.

Bu tabii tuhaf karşılandı. İnsanlar bunun ne olduğunu sorduğunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bunun çok doğal bir şey olduğunu, kendisinin gittiği her toplantıda güvenlik kameralarının otellerde falan bantlandığını, bakanların, hatta sizin gittiğiniz toplantılarda, salonlarda bantla güvenlik kameralarının kapatıldığını söylediler.

Bütün devlet yetkililerinin toplantılarında jammer kullanıldığını, sinyal kesici kullanıldığını dolayısıyla İstanbul'un belediye başkanının da hem bantlama yapmasının, hem de jammer kullanmasının çok doğal olduğunu söyledi.

Siz, bazen gidiyorsunuz salon toplantılarına. Bantlama yaptırıyor musunuz? Bavullarla jammer taşıyor musunuz, taşıtıyor musunuz? Bakanlarımız bantlama yapıyor mu, yaptırıyor mu? Jammer taşıyorlar mı?

"Öyle bir uygulama bizde yok, gerek de yok"

Erdoğan'ın cevabı:

"Bunun cevabını İçişleri Bakanımız zaten en güzel şekilde verdi ve bu tür bir uygulamanın olmadığını, olamayacağını bildirdi.

Fakat ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız “jammer nerede, ne işe yarar?” bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim. Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz.

Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz. Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar.

Paniklemiş vaziyetteler. Bu süreçte tüm iddialar yargıya intikal etmiş durumdadır. Hatırlarsınız, eskiden gazeteler, ayıplı iş yapanların fotoğraflarını yayımlar, gözlerine de bant çekerlerdi. Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır.

Ayrıca konunun güvenlik kaygısı olmadığı, güvenlik güçlerimizin açıklamalarıyla açık bir şekilde ortaya çıkmıştır."

Emniyet Genel Müdürlüğü: Belediye başkanları jammer kullanamaz, yetkisiz kullanmak suçtur

Emniyet Genel Müdürlüğü, önceki gün "jammer" iddialarına dair açıklama yaptı. Emniyetin açıklamasında "Belediye başkanları jammer kullanamaz, yetkisiz kullanmak suçtur" denildi.

İBB: Bavullarda mobil sinyal kesici cihazlar vardı

İBB’den yapılan açıklamada bavulların içerisinde bombalı saldırılara karşı kullanılan mobil sinyal kesici cihazların olduğu açıklandı.

Özgür Çelik'ten "bavul" açıklaması: İçinde sinyal kesiciler var

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ekrem İmamoğlu bir otele giriş yaparken taşınan bavul görüntüleriyle ilgili konuştu. Bavullarda sinyal kesici olduğunu belirten Çelik, İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddialarını hatırlatarak "Tehdit alan bir isim, tabii ki bu cihazları kullanabilir" dedi.

Ali Yerlikaya: Kendinden eminsen, şeffafsan neden kamera kapatırsın?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kameraların bantla kapatılması hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, korumaların böyle bir uygulamasının olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Gidilen bir otelde güvenlik kamerasını bantla kapatmak bir cüret işidir. Hiçbir koruma polisimiz, böyle bir şey yapmaz. Gittiğim bir yerde güvenlik kameralarını kapatmak aklımın ucundan geçmez. Bakanlarımızın böyle bir uygulaması yok. Güvenlik kameralarının bantla kapatılması, bavullarla jammer taşınması... Bunlar benim bildiğim, duyduğum işler değil. Kendinden eminsen, şeffafsan neden kamera kapatırsın ki" ifadelerini kullandı."

"İBB'nin jammerları bize AK Partili belediyeden kaldı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Bakan Yerlikaya'ya tepki geldi.

Özel, "İçişleri Bakanı dün saçma sapan açıklamalarla kendini rezil etti. Bak benim yanımda bir sürü koruma var, hepsi sana bağlı. Bu korumalar Cumhurbaşkanı nereye gitse kameraları bantlıyorlar. Bütün kameralar kontrolleri altında. O bantları çeken polisler fırsatları olsa senin ağzını bantlardı böyle gaf yapma diye. Bütün AK Partili belediyelerde jammer var. İBB'nin jammerları bize AK Partili belediyeden kaldı" dedi.