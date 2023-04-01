Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un önünü kesemeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Abdullah Paşa Mahallesi TOKİ alanında düzenlenen "Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.

Türkiye'de yapılan her işe karşı çıkmayı, takoz koymayı, yalan ve iftiraya engel olmayı maharet sanan bir kesim bulunduğunu belirten Erdoğan, "Kimdir bu? CHP. Meslekleri budur. Geçmişte köprülerden tünellere, havalimanlarından fabrikalara, savunma sanayi projelerinden sessiz devrimlerimize kadar her konuda bu kesimin şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin ve enerjimizin bir kısmını iş yapmaya, bir kısmını da mecburen bu işlerin önünü tıkamaya çalışanlarla mücadeleye ayırdık." diye konuştu.

Daha önce Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Togg projelerinde de aynı engelleme girişimleriyle karşılaştıklarını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi de Kanal İstanbul'un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bay bay Kemal, kesemeyeceksin." ifadesini kullandı.

"Deprem bölgesindeki temelini attığımız hastaneyi dahi hazmedemeyerek, değersizleştirmeye ve hatta yalanla yok saymaya kalkacak kadar çukurlaşanları milletime havale ediyorum." diyen Erdoğan, sadece İstanbul'da Çam Sakura, Murat Dilmener ve Pakize Hanım hastanelerinin zamanla yarışan projeler olduğunu söyledi.

Murat Dilmener ve Pakize Hanım hastanelerinin, salgın döneminde üç ayda tamamlandığını anımsatan Erdoğan, "Hanımefendi, senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini de biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Onun için kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Biz 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' diyerek bu yolda yürüdük." diye konuştu.

Erdoğan, "Ülkenin yönetimine dair tek müktesepleri koalisyon dönemlerindeki dermansız, bitik, darmadağın Türkiye olanların havsalası bizim birkaç ayda hastane inşa edebileceğimiz gerçeğini almıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde yurt içinde ve yurt dışında bu tür hastaneleri kurduklarına dikkat çekti.

Allah'ın yardımı ve milletin desteğiyle deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan her hastaneyi, 319 bin konutu, kamu binalarını ve ticari alanları bir yıl içinde faaliyete geçirme sözünü yerine getireceklerine işaret eden Erdoğan, yapılanları inkar edecek, terör örgütlerinin eteğine yapışacak, emperyalistlerden medet umacak kadar gözlerini hırs bürümüş olanlara rağmen bunu başaracaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay bay Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. İyi masaya oturdun. Bay bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor. 'Beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım nereye kadar yürüyeceksiniz? 14 Mayıs'ta benim Gakkoşum bu teröristlerle el ele kol kola olanlara yol vermeyecek, ben buna inanıyorum." dedi.

Bizim LGBT ile işimiz yok

Türkiye'de terör ve çıkar örgütlerinin en çok saldırdığı partinin AK Parti olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yüzlerce saldırıya uğradık. Onlarca arkadaşımız alçakça şehit edildi. Parti binalarımız, araçlarımız, partililerimizin iş yerleri, evleri kurşunlandı, yakıldı. Üstelik bu saldırıların çoğu da altılı koalisyonun yedili koalisyonun, düne kadar gizli artık aleni yedinci ortağı olan bir partinin sırtını dayadığı örgüt tarafından gerçekleştirildi. Hepsini biliyoruz ve hepsi de aklımızda, kalbimizde. Hepsinin de mahşere kadar takipçisi olacağız.

Her kim bu konuda AK Parti'nin ve bizim ismimizi ağzına alırsa, bilin ki karşısında topyekun milletimizi bulur. Bu konular öyle kifayetsiz muhterislerin, üçüncü, beşinci sınıf siyasetlerinin mezesi yapılacak işler değildir. Onlar gitsinler, kendi fırıldak masalarında incik boncuk oynamaya, 'oturuyorum kalkıyorum' kavgası yapmaya, hayali makamlar ve mevkiler dağıtmaya, gökkuşağı renklerine bürünmeye devam etsinler. Bizim LGBT ile işimiz yok. Bunlar LGBT ile beraber dans etsinler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a son 20 yılda 79 milyar liralık yatırım yapıldığına işaret ederek, "Şehir hastanemizden bölünmüş yollarımıza, barajlardan doğal gaza, her alanda Elazığ'ı tarihinde görülmemiş hizmetlerle buluşturduk. İnşallah Elazığ, 14 Mayıs'ta farkını bir kez daha ispatlayacak. Yüreği imanlı, gönlü zengin, kalbi vatan sevgisiyle atan Gakkoş sandıkta yanlış yapmaz, Gakkoş'a da yanlış yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ufkunu yaşadığı afetleri ve sıkıntıları bahane ederek, perdelemek isteyenlerin boş durmayacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Deprem binalarımızı yıkabilir. Canımızdan can kopartabilir. Ekonomik sıkıntılar, yükümüzü artırabilir. Ama hiçbir şey inancımızı, azmimizi, umudumuzu elimizden alamaz, Türkiye Yüzyılı'nın inşası kararlılığımıza ket vuramaz. Çünkü biz, Cumhuriyetimizin ilk asrında nice taşlı, dikenli, mayınlı yollardan bugünlere gelmiş bir milletiz. Ülkemizin güvenliği, huzuru, demokrasisi güçlü olduğu müddetçe Allah'ın izniyle ekonomisi de düzelir, deprem yaraları da sarılır, hayalleri de hayata geçer. Yeter ki Türkiye'nin omurgası sağlam istikameti düzgün, iradesi güçlü olsun."

Terör örgütüyle beraber yok olmaya mahkumlar

Erdoğan, 20 yıldır vesayetçilerle darbecilerle terör örgütleriyle ekonomik tetikçilerle ve emperyalistlerin kuklalarıyla uğraştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Zor şartlar altında verdiğimiz mücadeleyle ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına 20 yılda asırlık kazanımlar sağladık. Okyanusu geçen Türkiye'yi, 14 Mayıs'ta bir karış suda boğma hesabı yapanlara milletimizle birlikte, Elazığ'la birlikte bir kez daha diyoruz ki, 'başaramayacaksınız.' Daha önceki felaketlerde yaptığımız gibi bu depremin yaralarını biz saracağız. Küresel krizlerin etkisiyle ortaya çıkan ekonomik sıkıntıları da biz çözeceğiz.

Ülkemizden söküp attığımız ve güney sınırlarımızın ötesinde karanlık hesapların içerisinde olanlar da bilsinler ki terör örgütüyle beraber yok olmaya mahkum olacaklar. Onların da başlarını yine biz ezeceğiz. Siyasi, sosyal, ekonomik tüm alanlarda huzurumuzu ve refahımızı artıracak her adımı yine biz atacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı haline biz dönüştüreceğiz. 85 milyonla birlikte hayal ettiğimiz şeylerin hepsini daha önce yaptık, yine biz yaparız."

Vatandaşların sandığa giderken cumhurbaşkanı adaylarına ve ittifaklara bakmalarını rica eden Erdoğan, "Yüksek Seçim Kurulu, 4 cumhurbaşkanı adayının kesin listesini açıkladı. Bir tarafta bölücülerin 'Yürü Kemal'i' var. Öte tarafta 'Gel Muharrem' bulunuyor.

Beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Tabii bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak ülkesine ve milletine hizmete adamış, Türkiye'nin demokrasisine ve ekonomisine çağ atlatmış bir kardeşiniz var." diye konuştu.