Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.



Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum. pic.twitter.com/4rCkI99Bce — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2026