Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne alan öğrencileri kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonunda karne alan öğrencileri ve ailelerini kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.
Bugün karnesini alan her bir evladımızı, sevgili gençlerimizi ve değerli ailelerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 26, 2026
Gözümüzün nuru yavrularımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum. pic.twitter.com/4rCkI99Bce