Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya acısını yaşatanlar tek tek hesap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartalkaya yangınına ilişkin soruşturmaların devam ettiğini belirterek yargının hesabını soracağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir trajedinin, siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan uzak, bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

"Filistin için seferber olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Miraç deyince aklımıza ilk olarak Kudüs-ü Şerif geliyor. Bu mübarek gece münasebetiyle Gazzeli kardeşlerimize dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz. 50 binden fazla masumun şehit düştüğü Gazze'de yüzlerin ilk defa gülmesinden memnuniyet duyuyoruz. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak Ramazan-ı Şerif öncesinde Filistin için seferber olacağız. Haydutluğa rıza göstermedik. Haksızlık karşısında sessiz kalmadık. Mazluma sırtını dönenlerden olmadık.

"(Kartalkaya yangını) Siyasi polemikten sabırla uzak duruyoruz"

78 canımızı çok üzüntü verici şekilde kaybettik. 85 milyon olarak müteessir olduk. Yakınlarını kaybedenlerin acısını sadece tahmin edebiliyoruz. 1 günlük milli yas ilan ettik. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde Bolu'daki olayı aydınlatacaktır. Tutuklananlar oldu. Sorumlular tavizsiz hesap verecek. Siyasi polemikten sabırla uzak duruyoruz.

"Yargı organlarımız 78 can için hesabını tek tek soracaktır"

Böyle bir trajedinin, siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan uzak, bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini doğru bulmuyoruz. Yargı organlarımız 78 canın gitmesine sebep olanlardan hesabını tek tek soracaktır.

"AK Parti bir dava hareketidir"

AK Parti bir dava hareketidir. Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Hiçbirimizin bu makamları araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirmeye hakkı yoktur.

"31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı çok iyi okuyoruz"

Eskişehir bir sınırı Selanik'se, diğer sınırı Kırım'dır. Bir sınırı Semerkant'sa diğer sınırı Kuzey Kıbrıs'tır. Eskişehir, dayanışmanın barış içinde yaşamanın örnek şehirlerindendir. AK Partili kadrolar olarak Yunus Emre'nin dediği gibi dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz de millete küsmek, bahaneyi millet de bulmak olmaz. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı biz çok iyi okuyoruz. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Kendimizi eleştirmekten çekinmedik. Hiçbirimizin gönül koymaya hakkı da vakti de yoktur. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealine odaklandık.

Eskişehir'i fetret devrinden kurtarıp eser ve hizmet belediyeciliğinin örnek şehri haline getirene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Partisi ne olursa olsun kime oy vermiş olursa olsun biz 85 milyonun tamamı için çalışmak, hizmet üretmekle mükellefiz. Bizi de en iyi eserlerimiz yatırımlarımız anlatır.

Partisi ne olursa olsun biz 85 milyonun tamamı için çalışmak, hizmet üretmekle mükellefiz. Eskişehir'e 22 yılda toplamda 367 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 49 spor tesisi kazandırdık. 28 sağlık tesisi inşa ettik. Çevre ve şehircilikte 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. İkisini tamamladık.

Tarım ve Ormanda 12 baraj ile 92 sulama tesis yaptık. 2 teknokent, 21 araştırma-gelişme merkezi kurduk. 747 özel sektör projesinde 98 milyar lira yatırım gerçekleşti. Enerjide Eskişehir'de doğal gaz olmayan ilçe kalmadı. Bütün bu eserler şehrimize hayırlı olsun. Son 22 yıldır olduğu gibi önümüzdeki 4 yıl boyunca da durmadan hizmete devam edeceğiz."